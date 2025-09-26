В Саратове объявлен 5-й класс пожарной опасности на 26-27 сентября

По прогнозу Гидрометцентра, в ночь с 26 на 27 сентября в Саратове сохранится переменная облачность без осадков. Метеорологи предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности — 5-м классе.

Температурный режим составит ночью +4…+6°, днем воздух прогреется до +14…+16°. Ветер северного направления усилится с 3-8 м/с ночью до 5-10 м/с днем.

В связи с высокой пожарной опасностью жителям рекомендуется соблюдать особую осторожность с огнем. При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 659-659.