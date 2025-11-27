В Саратове ко дню рождения актера Евгения Миронова бесплатно покажут кино

В саратовском Доме кино 28 ноября состоится вечер, посвященный творчеству Евгения Миронова.

Мероприятие приурочено к дню рождения актера и выходу книги «Саратов. Счастливые дни Олега Табакова», в создании которой Миронов принимал активное участие.

Вечер проведет директор кинофестиваля «Саратовские страдания» Татьяна Зорина. Гостей ждут уникальные материалы о творческом пути артиста и фрагменты его фильмов — от ранних работ «Анкор, еще анкор!» до современных картин «Сердце Пармы» и «Нюрнберг».

«Нюрнберг» фильм будет показан бесплатно после основной программы в 19:30.

Ольга Сергеева