В Саратове выросли цены на социальные услуги Общества трезвости

С 2027 года подорожают социальные услуги саратовского Общества трезвости.

Министр труда и соцзащиты Денис Давыдов подписал приказ о новых тарифах регионального Общества трезвости — документ опубликован 5 ноября. Организация помогает семьям с инвалидами и детьми, нуждающимися в социальной адаптации, а также при конфликтах на почве зависимостей, психических расстройств и домашнего насилия, оказывая медицинские, психологические, педагогические и правовые услуги.

В частности, обучение уходу за тяжелобольным подорожает с 402,6 до 426,5 рубля за часовое занятие, правовое консультирование — с 200,43 до 208,25 рубля за полчаса. Новые тарифы вступят в силу 1 января 2027 года.