В Саратовской области медики протестировали свыше 346 пациентов на ВИЧ

В регионе подвели итоги масштабного тестирования на вирус иммунодефицита человека.

В 2026 году в Саратовской области было проведено более 346 тысяч исследований на ВИЧ-инфекцию. Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, главная цель кампании — раннее выявление заболевания для сдерживания его распространения.

Специалисты напоминают, что основными путями передачи вируса являются незащищённые половые контакты и использование нестерильных шприцев. Также инфекция может передаваться от матери к ребёнку во время беременности или родов.

Врачи подчёркивают, что при своевременной диагностике ВИЧ успешно контролируется с помощью современной терапии. Регулярное тестирование позволяет начать лечение вовремя и сохранить здоровье.

Ольга Сергеева