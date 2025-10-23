В Саратовской области активисты выявили массовые нарушения в 60 вейп-шопах

В регионе установлены многочисленные нарушения при продаже вейпов.

Активисты «Молодой гвардии» совместно с полицией провели масштабные проверки 60 точек, реализующих электронные сигареты. В ходе рейдов были зафиксированы случаи продажи никотинсодержащей продукции несовершеннолетним, а также распространение нелегального товара.

По информации регионального отделения организации, некоторые предприниматели пытались препятствовать изъятию запрещенной продукции, часть магазинов была временно закрыта.

Руководитель саратовского отделения «Молодой гвардии» Сергей Драгунов подчеркнул, что мониторинг будет продолжен до полного прекращения незаконной торговли.

Общественники также сообщили о готовящемся законопроекте, который запретит несовершеннолетним посещение специализированных магазинов. Отмечается, что борьба с незаконной продажей вейпов продолжается уже более семи лет.

Ольга Сергеева