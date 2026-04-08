В семи школах Саратова отменили занятия 8 апреля из-за отключения воды

Часть саратовских школ 8 апреля перешла на дистанционное обучение из-за отключения холодной воды.

Как сообщается, «Саратовводоканал» с шести утра ограничил подачу ресурса в Ленинском, Кировском и Волжском районах в связи с ремонтными работами на сетях.

В Волжском районе на удалённый формат учёбы переведены школа №66, лицей №107, СОШ в Иволгино и гимназия №7. В Кировском — лицей «Солярис», школа «Аврора» и прогимназия «Олимпионик» имени Лисина. Детские сады №112, 215, 144 и 123 в Кировском районе в этот день работают только в режиме дежурных групп.

Ольга Сергеева