Вандалы после саратовского фестиваля разбили остановку «Башмачок»

В городе Балаково Саратовской области неизвестные повредили остановочный павильон.

Вандалы разбили стекло на остановке «Башмачок». Это во время утреннего объезда заметили сотрудники комитета благоустройства.

«В настоящее время по данному факту написано заявление в полицию. Разбитое стекло — это не только повреждение имущества, но и угроза безопасности для всех, кто пользуется остановками. Осколки могут стать причиной травм», — сообщили в районной администрации.

Чиновники попросили жителей в случае, если они стали свидетелем правонарушения или обнаружили повреждение, сообщать об этом в полицию или в комбинат благоустройства.

«Кто-то вчера явно перебрал с клубникой», — заметили балаковцы в соцсети, имея в виду прошедший накануне в городе фестиваль.