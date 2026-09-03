Жители Энгельса обеспокоены ветхостью деревянного моста через озеро на пути в школу

В Энгельсе местные жители обеспокоены безопасностью детей из-за аварийного состояния моста через озеро Став.

Об этом сообщается в канале «Энгельс Онлайн».

С началом учебного года проблема обострилась: ежедневно через ветхую конструкцию проходят сотни школьников. По словам очевидцев, доски на мосту частично отсутствуют или сгнили, переход выглядит хлипким и ненадёжным. В любой момент люди могут оказаться в воде.

Этим маршрутом пользуются ученики школы № 24, школы искусств № 5 и школы имени Юрия Гагарина.

Автор поста отмечает, что обращения к ответственным лицам пока не привели к результату — ситуация ограничивается бюрократическими переписками. Житель призывает чиновников найти решение в интересах безопасности детей.

Ольга Сергеева