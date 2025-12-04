В Саратове обнаружен опасный для людей антибиотик тилозин в колбасе

В Саратовской области в ходе лабораторного контроля пищевой продукции было зафиксировано нарушение по содержанию антибиотиков.

Специалисты испытательной лаборатории ВНИИЗЖ провели анализ 364 образцов.

В одной из проб колбасного изделия выявлено превышение допустимого уровня ветеринарного препарата тилозина. Данный антибиотик применяется для лечения заболеваний животных и птиц и не используется в медицине для людей.

Сведения о выявленном несоответствии внесены в государственную информационную систему «ВЕСТА» и направлены в территориальный орган Россельхознадзора для принятия мер.

Ольга Сергеева