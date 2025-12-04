Вклад саратовских волонтеров отметили в областной Думе

В преддверии Дня добровольца (волонтера) в региональном парламенте вручили Почетные грамоты и Благодарственные письма.

Их получили волонтерские группы и движения, а также члены добровольческих организаций.

— Ваше участие в сборе гуманитарных грузов, плетении маскировочных сетей, изготовлении окопных свечей – это неоценимый вклад в победу нашей страны. Вы дарите не только помощь, но и душевное тепло, которое так необходимо нашим бойцам в эти трудные минуты, – обратился к участникам торжественного мероприятия заместитель председателя Саратовской областной Думы Роман Грибов.

Об этом сообщает пресс-служба Саратовской областной Думы.

Подготовила Ольга Сергеева