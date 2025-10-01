В Саратове обсудили развитие горпарка

В Саратове началась разработка концепции масштабного благоустройства городского парка, который после 28 лет аренды вернулся под управление городских властей.

МБУ «Садово-парковое» представило первые планы преобразования территории.

Согласно предварительной концепции, в парке появится система видеонаблюдения и безопасные пешеходные маршруты, заменят все электросети и покрытие дорожек. Особое внимание уделят сохранению исторических дубов и улучшению состояния каскада прудов.

Также планируется установить новые малые архитектурные формы, торговые павильоны, ротонду, фонтаны и декоративную иллюминацию.

Комитет по архитектуре совместно с профильными подразделениями городской администрации продолжает работу над окончательным проектом развития территории.

Алена Орешкина