В Саратове приглашают на бесплатную оздоровительную тренировку по бегу

Комитет по физической культуре и спорту Саратова приглашает всех желающих на открытую тренировку по легкой атлетике. Мероприятие пройдет 27 сентября в 10:00 на стадионе «Спартак».

Занятие проведет опытный тренер-преподаватель спортивной школы олимпийского резерва №6 Марина Бочкарева. Участие доступно для людей с любым уровнем подготовки — необходимо лишь иметь спортивную одежду и обувь для бега, а также отсутствие медицинских противопоказаний.

Тренировка станет отличной возможностью не только для занятий спортом, но и для консультаций с профессиональным тренером. Мероприятие подходит для семейного отдыха и активного проведения времени с друзьями.