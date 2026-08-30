Вечером в Саратове около Ботанического сада сбили девушку и 13-летнего мальчика

Toyota Camry сбила девушку и подростка.

В субботу, 29 августа, в Саратове на улице Навашина, неподалеку от Ботанического сада СГУ, произошло ДТП, в котором пострадали два пешехода. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

Авария случилась около 17:30. 35-летний водитель на Toyota Camry совершил наезд на 23-летнюю девушку и 13-летнего мальчика. Подростка с травмами доставили в больницу. Информации о состоянии девушки на данный момент не поступало.

На опубликованных кадрах с места событий видно, что легковушка остановилась в непосредственной близости от пешеходного перехода, однако официальных выводов о том, кто нарушил ПДД — водитель или пешеходы — инспекторы пока не сделали.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Ольга Сергеева