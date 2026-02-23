В выходные саратовские мужчины долго отсыпаются и отдыхают для души

Статистики выяснили, как саратовские мужчины проводят свободное время.
В выходные представители сильной половины человечества спят около 10 часов — это почти на полтора часа больше, чем в будни. Такие данные опубликовал Саратовстат к 23 февраля.
Исследование проводили раз в пять лет. Выяснилось, что в субботу и воскресенье мужчины региона тратят:
на прогулки — 1,5 часа;
на телевизор и чтение — 2 часа;
на домашние дела — 1 час 21 минуту (на полчаса больше будничного);
на видеоигры — 13 минут;
на хобби — 35 минут (в три раза больше рабочей недели).
Сколько именно мужчин опросили, в ведомстве не уточнили.
Ольга Сергеева