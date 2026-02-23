В выходные саратовские мужчины долго отсыпаются и отдыхают для души

Статистики выяснили, как саратовские мужчины проводят свободное время.

В выходные представители сильной половины человечества спят около 10 часов — это почти на полтора часа больше, чем в будни. Такие данные опубликовал Саратовстат к 23 февраля.

Исследование проводили раз в пять лет. Выяснилось, что в субботу и воскресенье мужчины региона тратят:

на прогулки — 1,5 часа;

на телевизор и чтение — 2 часа;

на домашние дела — 1 час 21 минуту (на полчаса больше будничного);

на видеоигры — 13 минут;

на хобби — 35 минут (в три раза больше рабочей недели).

Сколько именно мужчин опросили, в ведомстве не уточнили.

Ольга Сергеева