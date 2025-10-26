Жителей Саратовской области ждёт длинная шестидневная рабочая неделя

Министерство труда и социальной защиты Саратовской области проинформировало жителей региона о предстоящей удлиненной рабочей неделе.

Трудовые дни продлятся с понедельника, 27 октября, по субботу, 1 ноября.

Такий график связан с грядущим Днем народного единства, который отмечается во вторник, 4 ноября. В соответствии с производственным календарем, рабочий день с понедельника 3 ноября переносится на субботу, 1 ноября. При этом в эту самую субботу 1 ноября рабочее время будет сокращено на один час.

Таким образом, выходные дни у саратовцев продлятся с 2 по 4 ноября включительно. Как отмечают в ведомстве, эта шестидневная рабочая неделя станет единственной в текущем году.

Ольга Сергеева