В Саратовской области за пять месяцев ввели в оборот более 165 тыс. кв. метров жилья

В период с января по май 2026 года в Саратовской области было введено в эксплуатацию 165,5 тысячи квадратных метров нового жилья.

По данным Саратовстата, из этого объема 53,4% пришлось на городские территории, а оставшаяся часть — на сельскую местность.

В общей сложности было сдано 1 206 домов, что включает 1 226 квартир.

Для сравнения, в 2025 году власти региона отчитались о вводе одного миллиона квадратных метров жилья за весь год, что подчеркивает значительное увеличение темпов строительства в текущем году.

Ольга Сергеева