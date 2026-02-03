В Саратовской области из горящего дома по лестнице спасли супругов

В Вольске два человека спасли из горящей пристройки к дому.

Вчера, 2 февраля, поздним вечером в городе Вольске Саратовской области произошёл пожар. Сообщение о возгорании поступило в 22:26.

Как сообщили в ГУ МЧС по области, огонь вспыхнул в пристройке к двухэтажному многоквартирному дому по адресу: ул. 2-я Полевая, 105. Прибывшие расчёты спасли по трёхколенной лестнице двоих жильцов. Для тушения на место выезжали три пожарные бригады.

Площадь возгорания составила 72 квадратных метра. Причина происшествия в настоящее время устанавливается.