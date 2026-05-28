В Саратове открылся XII Международный фестиваль «Принцесса цирка»

С 29 по 31 мая 2026 года в Саратове пройдет XII Международный фестиваль циркового искусства «Принцесса цирка».

Это событие, которое соберет более сотни артисток из 17 стран мира, станет настоящим праздником для любителей циркового искусства. Фестиваль, учрежденный Росгосцирком в 2005 году, является единственным в мире конкурсом, в котором участвуют только девушки, и подчеркивает их важную роль в цирковом искусстве.

В эти дни площадь Кирова около цирка имени братьев Никитиных превратилась в настоящую арену циркового мастерства. Здесь работает ярмарка, где можно приобрести различные товары и изделия, а также проходят захватывающие воздушные номера эквилибристики.

Пресс-конференция, посвященная открытию фестиваля, была открыта русским вальсом в исполнении заслуженного артиста РФ Юлиана. На мероприятии также была представлена корона, которая будет вручена победительнице фестиваля.

В этом году фестиваль приурочен к 150-летию саратовского государственного цирка, который является первым русским национальным цирком.

В фестивале примут участие артистки из таких стран, как Россия, Перу, Монголия, Франция, Китай, Эфиопия, Германия, Казахстан, Бразилия, Греция и Мексика.

Зрители смогут насладиться 23 номерами, включая женскую джигитовку и выступления с дрессированными медведями. Генеральный директор Росгосцирка Сергей Беляков отметил, что впервые на сцене Саратовского цирка выступит артистка из Японии.

Фестиваль «Принцесса цирка» обещает стать ярким событием, которое объединит таланты со всего мира и подарит зрителям незабываемые впечатления.

Фото: Волга-Медиа