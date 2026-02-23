В Саратове подросток отдал аферистам семейный сейф с деньгами и бриллиантами на 4,6 млн

В Волжском районе Саратова жертвой мошенников стал 17-летний подросток.

Аферисты убедили его отдать курьеру родительский сейф, где хранились деньги, украшения и документы. Ущерб превысил 4,6 миллиона рублей.

Как рассказали в городском управлении МВД, 17 февраля школьнику позвонили неизвестные. Они сообщили о взломе аккаунта на «Госуслугах» и потребовали передать ценности для «декларирования», пригрозив уголовным делом в случае разглашения.

Самостоятельно вскрыть сейф парень не смог и просто отдал его прибывшему курьеру. Позже отец подростка заметил изменения в его поведении и выяснил детали.

Полицейские задержали курьера — 18-летнего жителя Ленинградской области. Он признался в содеянном, но вернуть удалось лишь 360 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

В МВД напоминают: не выполняйте указания незнакомцев, не называйте данные счетов и пароли. «Безопасных» счетов не существует — это уловка аферистов.

Ольга Сергеева