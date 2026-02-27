Жителя Екатериновского района наказали за угрозы полицейскому арбалетом и бензопилой

В Екатериновском районе суд вынес приговор местному жителю, угрожавшему полицейским арбалетом, бензопилой и топором. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Конфликт произошел вечером 14 октября 2025 года в поселке Юбилейный. Стражи порядка прибыли по вызову гражданки. Дверь им открыл нетрезвый мужчина с заряженным арбалетом, который он направил на правоохранителей, угрожая выстрелить. Затем агрессор отыскал во дворе бензопилу, завел ее и продолжил угрожать, вынудив полицейских ретироваться.

На следующий день при попытке провести обыск злоумышленник встретил оперативника уже с топором в руках, замахнувшись на него. В обоих случаях угрозы были восприняты как реальные.

Суд квалифицировал действия по ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти) и приговорил 28-летнего сельчанина к полутора годам лишения свободы условно.

Ольга Сергеева