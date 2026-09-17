В Саратове продолжает дорожать бензин популярных марок АИ-92 и АИ-95

Саратовские заправки озадачивают ценами: литр АИ-95 перевалил за 125 рублей.

Пока официальная статистика фиксирует плавный рост топливных цен в регионе, некоторые саратовские АЗС уже давно живут по собственным «законам жанра».

Как сообщает «МК в Саратове», на заправке сети «Торэко» стоимость популярного бензина АИ-92 достигла 110 рублей за литр, а марка АИ-95 и вовсе оценивается в 125 рублей. Дизельное топливо здесь отпускают по 99 рублей за литр.

Казалось бы, такие цифры должны отпугнуть водителей, но жизнь вносит свои коррективы. К АЗС с завидной регулярностью подъезжают автомобили — в основном, такси и машины расположенной неподалеку автошколы. Один из водителей признается: стоять в очереди на более дешевой заправке в «час пик» просто нет времени. Нужно залить полный бак и отправиться в соседний регион — работа не ждет.

Для сравнения: по данным Росстата, средняя цена за литр бензина всех марок в Саратовской области за период с 8 по 14 сентября 2026 года составила 80,97 рубля. Неделей ранее показатель был скромнее — 80,71 рубля.

Что касается отдельных марок, то АИ-92 подорожал с 77 до 77,09 рубля за литр, АИ-95 — с 83,97 до 84,56 рубля. Дизтопливо, напротив, немного сдало позиции: 84,67 рубля против прежних 84,84. А вот средняя цена АИ-98 осталась незыблемой — 129,03 рубля за литр.

Таким образом, разрыв между «средним по области» и реальными ценниками на отдельных заправках оказывается более чем ощутимым — почти в полтора раза.

Ольга Сергеева