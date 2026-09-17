Верховный суд обязал вернуть деньги за бракованный телефон саратовцу

Верховный суд России встал на сторону потребителя из Саратовской области, обязав продавца принять некачественный телефон.

Об этом сообщил Telegram-канал суда.

Житель региона купил в кредит мобильный телефон с аксессуарами, но вскоре устройство вышло из строя. Представитель компании счёл дефект несущественным и отказался возвращать деньги. Покупатель обратился в региональную организацию по защите прав потребителей, которая подала иск о взыскании стоимости телефона и процентов по кредиту.

Суд первой инстанции поддержал потребителя, однако апелляция и кассация решения отменили, сославшись на то, что ответчик как импортёр не обязан устранять дефекты в течение двух лет. Верховный суд с этим не согласился.

«Коллегия по гражданским делам поддержала позицию потребителя и обязала апелляционную инстанцию рассмотреть спор с учётом указанных обстоятельств», — говорится в сообщении.

Суд подчеркнул: продавец обязан принять товар ненадлежащего качества и при необходимости провести его проверку.

Ранее московский суд использовал переписку в Telegram как доказательство при возврате займа в 365 тысяч рублей — случай, подтверждающий растущую роль цифровых коммуникаций в судебной практике.

Ольга Сергеева