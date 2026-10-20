В Саратовской области вырастет стоимость речных пассажирских перевозок

В регионе скорректируют стоимость проезда на речном транспорте.

Такая информация содержится на портале правовой информации региона. Губернатор Роман Бусаргин на минувшей неделе утвердил поправки в постановление, регламентирующее предельные цены на услуги общего пользования для пассажиров и багажа.

Согласно нормативному акту, с 1 ноября 2026 года тарифы на перевозки в местном сообщении внутри одного пояса вырастут максимум на 11% по сравнению с уровнем, зафиксированным 31 октября 2026 года. Исключение составляют лишь скоростные суда, развивающие скорость от 30 км/ч и выше. Для них с указанной даты вводится фиксированная ставка в 16,55 рубля за каждый пройденный километр пути.

На текущий момент в регионе функционируют лишь три регулярных речных направления: «Саратов — Сосновка», «Хвалынск — Духовницкое» и «Саратов — Шумейка», не считая скоростного флота.