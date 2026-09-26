В Саратове ожидается в воскресенье 27 сентября переменная облачность без осадков

Синоптики обещают до +22° и утреннюю дымку.

Жителям Саратова стоит приготовиться к переменчивой, но в целом комфортной погоде в предстоящую субботу. Согласно свежему прогнозу Гидрометцентра, последнее воскресенье 27 сентября порадует горожан отсутствием дождей — осадков не ожидается.

Однако утро начнется с сюрпризов: ночью и в первой половине дня город накроет туман. Видимость на дорогах местами упадет до 500–1000 метров, поэтому водителям стоит быть внимательнее за рулем, а пешеходам — не забыть про светоотражающие элементы.

Ветер в течение дня будет дуть с востока со скоростью 5–10 м/с, не принося дискомфорта.

Что касается температурного фона, то ночью столбики термометров покажут +11…+13°, а днем воздух прогреется до приятных +20…+22°. Настоящее дыхание бабьего лета!

Ольга Сергеева