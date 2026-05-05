В Саратовской области «пятерка» без водителя сбила пенсионерку

За сутки в Саратовской области под колёса попали двое детей и двое взрослых.

В понедельник 4 мая в регионе зарегистрировали четыре наезда на пешеходов и велосипедиста, сообщила Госавтоинспекция.

В Петровске на улице Ломоносова припаркованная «пятёрка» без водителя внезапно покатилась и сбила 73-летнюю женщину. Пенсионерка находилась рядом с автомобилем.

В Саратове на Кавказском проезде у школы № 43 36-летняя женщина на «четырнадцатой» наехала на 12-летнего мальчика.

В Аткарске на улице Чернышевского 52-летний водитель «Лады Гранты» травмировал 59-летнего пешехода. В Энгельсе в посёлке Приволжский 67-летний мужчина на Lada Xray сбил 11-летнюю девочку на велосипеде.

Все пострадавшие госпитализированы.

