В Саратове спасли 88-летнего пенсионера от четырех пособников мошенников из Воронежа

В Саратове задержаны четверо жителей Воронежа, подозреваемых в мошенничестве.

Инициатором оперативно-розыскных мероприятий стал 59-летний местный житель, сообщивший в полицию о звонках аферистов его 88-летнему отцу.

Злоумышленники убеждали пожилого мужчину «задекларировать» накопления в размере 1,7 млн рублей через курьера.

При передаче денег 20-летний курьер был задержан. Оперативники также установили и взяли под стражу трёх его сообщников, участвовавших в схеме обмана. Все задержанные — жители Воронежской области.

Ольга Сергеева