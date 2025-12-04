В тройной аварии в Балашове утром пострадали три человека

Ранним утром в городе Балашове (Саратовская область) 4 декабря произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими.

Об этом информирует Главное управление МЧС по региону.

По предварительной информации, около 9:30 на улице Гагарина возле дома № 62 произошло столкновение трех автомобилей: Renault Arkana (водитель — 33-летний мужчина), Lada Granta (за рулем 43-летний мужчина) и Hyundai Accent (водитель — 36-летняя женщина).

В результате инцидента водитель Renault, а также водитель и 41-летняя пассажирка Hyundai были госпитализированы для оказания медицинской помощи.

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств случившегося.

Ольга Сергеева