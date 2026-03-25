В Саратове выделены сотни миллионов на горячее питание в школах

Депутаты Саратовской гордумы утвердили поправки в бюджет: более 1,7 млрд рублей направят на образование.

На заседании городской думы депутаты приняли ряд изменений в бюджет Саратова. Как сообщил глава города Игорь Молчанов, дополнительные средства пойдут на развитие образовательной инфраструктуры и социальные нужды.

Самые крупные расходы предусмотрены на строительство пристроек и дополнительных корпусов к пяти школам — №№ 94, 23, 100, 63 и 52. На эти цели направят 1,062 миллиарда рублей.

Еще 351,7 миллиона рублей выделено на благоустройство игровых площадок в детских садах и стадионов, расположенных при школах города.

Кроме того, 334,1 миллиона рублей дополнительно заложено на организацию горячего питания для учеников 1–4-х классов, а также для отдельных категорий учащихся 5–11-х классов.

Ольга Сергеева