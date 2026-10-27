В Саратовской области ужесточат штрафы за нарушения на воде

Губернатор внёс в заксобрание законопроект, ужесточающий ответственность за использование маломерных судов и средств активного отдыха.

Новые нормы вступят в силу с 1 марта 2027 года вместе с новыми правилами пользования маломерными судами, которые отменят регламент 2009 года. Дополнительных расходов из бюджета не потребуется.

Санкции не менялись более десяти лет и, по оценке авторов, «несоразмерно низкие» на фоне травматизма и гибели людей на воде. Для граждан: купание в запрещённых местах — 1–1,5 тыс. руб. (сейчас 500–1 тыс.), купание в состоянии опьянения — 1,5–2,5 тыс., выезд на лёд на транспорте — 3–5 тыс. (было 2,5 тыс.), выход на лёд в период запрета — 2,5–3 тыс. руб.

Впервые вводится ответственность за нарушение правил использования средств активного отдыха (надувные плавсредства, сапы, «бананы», вейкборды): катание детей до семи лет без присмотра и самостоятельное катание подростков до 16 лет — 3–5 тыс. руб. для граждан, 25 тыс. — для должностных лиц, 50 тыс. — для юрлиц. Штраф судоводителям маломерных судов вырастет с 500–1 тыс. до 3–5 тыс. руб.