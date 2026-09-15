В Саратове умер бывший тренер БК «Автодор» Николай Арзямов

Ушёл из жизни Николай Иванович Арзямов.

Баскетбольный клуб «Автодор» с глубоким прискорбием сообщил о кончине своего бывшего тренера. Сегодня, 15 сентября, на 81-м году жизни не стало заслуженного работника физической культуры и мастера спорта СССР.

Николай Арзямов был тренером «Автодора» и спортивным директором резервных команд клуба. Он стоял у истоков саратовского баскетбола и внёс значительный вклад в развитие команды и подготовку молодых спортсменов. Под его руководством выросло не одно поколение игроков, представлявших Саратов на российском и международном уровнях.

Прощание с Николаем Ивановичем Арзямовым состоится 17 сентября в 10:00 в зале «Харон» по адресу: улица Астраханская, 1е.

Баскетбольный клуб «Автодор» выразил искренние соболезнования родным и близким Николая Ивановича.

Ольга Сергеева