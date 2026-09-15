В Саратовской области с начала года догазифицировали 43 СНТ

В Саратовкой области с начала текущего года завершены работы по догазификации 43 садоводческих некоммерческих товариществ. Очередным объектом стало СНТ «Юго-Восток-91» в Саратове. Здесь газовики ввели в эксплуатацию распределительные сети протяженностью 8,3 км. Также установлены два пункта редуцирования газа.

Жители СНТ «Юго-Восток-91» активно подключаются к новой газовой инфраструктуре: с собственниками заключено 113 договоров на догазификацию, по 72 из них работы выполнены, а 41 домовладение подключено к сетевому газу.

«Юго-Восток-91» стало одним из 160 садоводческих некоммерческих товариществ региона, охваченных президентской программой догазификации. На территории этих СНТ расположено более 10 тыс. объектов капитального строительства, владельцы которых могут воспользоваться возможностью бесплатного подведения газовых сетей до границ земельных участков.

«Это позволяет все большему числу собственников обеспечить свои дома надежным и экономичным энергоресурсом и создать условия для комфортного проживания круглый год», – отметил генеральный директор ПАО «Газпром газораспределение Саратовская область», АО «Саратовгаз» Вячеслав Башунов.