В Саратовской области за месяц решили уничтожить больше 10 тонн опасных продуктов

В июле 2026 года региональное управление ветеринарии не допустило к реализации 10,3 тонны продукции, признанной опасной для здоровья.

Такие данные опубликовали по итогам проверок, проведённых специалистами станций по борьбе с болезнями животных в Саратове, Энгельсе, Балакове и Балашове.

Экспертизу прошли партии мяса, молочной продукции, овощей, фруктов и рыбы. Все они были признаны небезопасными и отправлены на уничтожение. В Саратове и Балакове основная доля проверок пришлась на мясо, овощи и фрукты — именно там инспекторы фиксировали нарушения чаще всего.

Среди типичных причин браковки — несоблюдение температурного режима при хранении и просроченные сроки годности. Таким образом, более 10 тонн потенциально опасной еды не попали на прилавки магазинов и рынков области.

Ольга Сергеева