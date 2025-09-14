В Саратове в сентябре сменился директор МКУ «Администрация кладбищ»

В Саратове произошла кадровая ротация в руководстве служб, отвечающих за погребение.

С 10 сентября директором МКУ «Администрация кладбищ» назначен Юрий Иванов. Ранее, с 11 августа, пост руководителя МБУ «Ритуал» занял Александр Балашов.

Предыдущие руководители этих городских учреждений — Александра Умирова и Александр Булгаков — были освобождены от должностей с отрицательными формулировками еще летом — 7 августа 2025 года.

Причиной увольнения стали выявленные нарушения в хозяйственной работе и неудовлетворительное качество предоставляемых услуг. Новые назначения направлены на повышение эффективности деятельности муниципальных служб и уровня сервиса для горожан.

Наталья Мерайеф