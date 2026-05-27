Каждый третий саратовец получает соцподдержку от государства

Социальная помощь в Саратовской области вышла на новый уровень.

На общественных слушаниях, прошедших в Саратовской области, глава Минфина Ирина Бегинина сообщила, что в 2025 году социальная помощь охватила каждого третьего жителя региона. На эти цели из бюджета было выделено более 47,7 миллиардов рублей, включая взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения. Из этой суммы 21,7 миллиарда рублей было направлено на выплаты для семей с детьми.

Новые программы поддержки

В рамках новых инициатив предусмотрены программы поддержки для студенток, ожидающих ребенка, и женщин, родивших второго ребенка до достижения 25-летнего возраста. Также, тренеры дворовых футбольных команд смогут получать премии в случае победы их команд в губернаторском кубке. Существующие выплаты для многодетных семей и сотрудников социальной сферы, образования и здравоохранения также были сохранены, на что из областной казны выделено свыше 15,3 миллиардов рублей.

Поддержка участников СВО

Более 30 мер поддержки для участников специальной военной операции (СВО) обеспечены общим финансированием в объеме около 20 миллиардов рублей. В рамках программы «Наши герои» осуществляется переобучение и содействие в трудоустройстве участников СВО на безвозмездной основе. Эти меры направлены на улучшение социальной защиты и поддержку граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

По мнению Бегининой, Саратовская область демонстрирует высокую степень социальной ответственности и заботы о своих гражданах, внедряя новые программы и увеличивая финансирование в этой важной сфере.

Ольга Сергеева