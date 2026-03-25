В Саратовской области на очистку воды из-за весеннего паводка выделяют 38 миллионов рублей

На очистку воды в паводковый период «Облводоресурсу» выделили 38,6 млн рублей.

На заседании комитета областной думы по бюджету, состоявшемся 24 марта, были одобрены дополнительные ассигнования на подготовку к паводку.

Как сообщил министр строительства и ЖКХ региона Михаил Бутылкин, ГУП «Облводоресурс» получит субсидию в размере 38,6 миллиона рублей.

Средства направят на приобретение химических реагентов, необходимых для очистки питьевой воды в период прохождения паводка. Кроме того, 7,8 миллиона рублей выделят на погашение задолженности «Хвалынского Водоканала», еще 3,7 миллиона — ГБУ «Управление госжилфондом» на ремонт семи квартир для детей-сирот.

По последним данным, на 24 малых реках Саратовской области наблюдается частичное или полное вскрытие льда. По состоянию на 19 марта режим повышенной готовности был введен в пяти районах региона.

Ольга Сергеева