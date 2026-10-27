Саратовские НКО самоликвидируются из-за сложной отчетности

В Саратовской области ликвидированы 166 НКО из-за несдачи обязательной отчётности.

На заседании комитета облдумы по информполитике 27 октября представитель регионального минюста Алексей Калякин сообщил, что в Саратовской области отчеты по новой форме не сдали 21% НКО. Ранее более 55% организаций сдавали отчётность «абсолютно неинформативно», поэтому Минюст оптимизировал процедуру: восемь форм объединены в одну и полностью переведены в электронный вид.

Ежегодно НКО должны отчитываться до 15 апреля; казачьим обществам дали отсрочку до 1 ноября 2026 года (за 2025-й) и до 1 июля 2027 года (за 2026-й), профсоюзы освобождены от отчётности, для партий и религиозных организаций порядок не изменился. По словам Калякина, большая часть ликвидированных организаций приняла решение самостоятельно, увидев «сложность и многогранность отчёта», часть ликвидировал суд по искам минюста. «Фактически за них заполняем отчет на основе их документов», — отметил он.