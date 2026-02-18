В Саратовскую область после оттепели снова вернутся морозы

Саратовцам обещают снежные заносы и перепады температуры.

На текущей неделе в Саратовской области ожидается смена циклонов, которая принесет колебания температуры и ухудшение погодных условий. Об этом сообщают синоптики.

До четверга, 19 февраля, сохранится слабоморозная и сухая погода с температурой -5…-10 градусов. Однако в среду и четверг ночью столбики термометров могут опуститься до -18 градусов. Днем при этом будет немного теплее: -4…-9 градусов, в Саратове — до -7.

Потепление придет в пятницу, 20 февраля. Ночью ожидается -6…-11 градусов (в Саратове — до -7), днем — от -2 до -7 градусов, в областном центре — около -3. В большинстве районов пройдет снег.

Из-за циклонов возможно ухудшение видимости и снежные заносы на дорогах. Водителей призывают быть внимательными.

Ольга Сергеева