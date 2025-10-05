В Саратовской области с понедельника ожидаются дожди и похолодание

В ближайшие дни Саратовскую область ожидает ухудшение погодных условий.

Согласно данным Гидрометцентра, регион окажется под влиянием атмосферного фронта, который принесет повсеместные дожди и кратковременное снижение температуры.

Осадки начнутся в ночь на 6 октября и продолжат идти в течение дня. Температурный фон претерпит изменения: предстоящая ночь ожидается теплее предыдущей, со значениями от +6 до +11°C (при прояснении возможно до +1°C). Днем же столбики термометров покажут лишь +14…+19°C, а во время дождя не превысят +9°C.

При этом, до 10 октября в ряде районов сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5-й класс), а на остальной территории — высокая (4-й класс).

Ольга Сергеева