В Саратовской области прошел форум «Серебряный возраст» для волонтеров старшего поколения

В преддверии Международного дня пожилых людей в оздоровительном центре «Ровесник» Марксовского района состоялся ежегодный форум «Серебряный возраст». Мероприятие собрало более 100 волонтеров старшего поколения со всей области, внесших значительный вклад в развитие региона.

Участников ждала насыщенная трехдневная программа: спортивно-оздоровительные мероприятия, интеллектуальные игры, творческие мастер-классы и концертные программы. Особое внимание уделили поддержке участников СВО — волонтеры провели флешмоб «Россия» и собрали гуманитарную помощь для отправки в зону специальной военной операции.

Как отметили в министерстве труда и соцзащиты области, проект стал доброй традицией с 2014 года. Для пенсионеров в регионе работают различные социальные программы, включая популярное направление социального туризма. В честь Дня пожилого человека 1 октября во всех районах области откроются праздничные площадки.