В Саратовской области еще на одном пожаре нашли тела двух погибших

Два человека погибли при пожаре в Аткарском районе.

В селе Лопуховка Аткарского района Саратовской области произошел пожар в частном деревянном доме. Возгорание было обнаружено около 6:00 утра.

Пожарные расчёты оперативно прибыли на место и ликвидировали огонь на площади 32 кв. метра. При разборе завалов спасатели нашли тела 64-летнего мужчины и 39-летней женщины.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания. Это уже второй случай гибели людей на пожарах в регионе за последние дни — 23 ноября в Екатериновском районе при пожаре погибли две женщины.

Ольга Сергеева