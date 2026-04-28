В Саратовской области ищут трактористов-механизаторов на зарплату до 210 тысяч

В Саратовской области остро не хватает механизаторов, логистов и руководителей.

Потребность производственного сектора Саратовской области в квалифицированных кадрах остаётся стабильно высокой, сообщает региональное министерство труда и соцзащиты.

Особенно остро нехватку персонала испытывают промышленные предприятия. Так, одно из них приглашает на вахту опытного механизатора-тракториста с оплатой от 120 до 210 тысяч рублей в месяц. В другом населённом пункте организации требуется руководитель производственно-технического отдела — ему готовы платить от 150 до 180 тысяч рублей.

Предприятие из Энгельса ведёт активный поиск логиста, который разбирается в железнодорожных и мультимодальных перевозках. Зарплата для такого специалиста составит 140 тысяч рублей.

Саратовцам, заинтересованным в этих вакансиях, рекомендуют обращаться в кадровый центр по телефону: 8 800 775 76 25.

Ольга Сергеева