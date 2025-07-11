В Саратовской области из-за мышей зафиксированы случаи опасной вирусной инфекции

В Саратовской области зафиксировано 17 случаев ГЛПС за полгода.

За январь-июнь 2025 года в регионе выявлено 17 случаев геморрагической лихорадки с почечным синдромом, включая один случай у несовершеннолетнего. По данным Роспотребнадзора, показатель заболеваемости ниже уровня прошлого года и среднемноголетних значений.

Однако эпидемиологи прогнозируют возможный рост числа заражений осенью из-за благоприятных условий для размножения грызунов – основных переносчиков вируса. Теплая погода и обильные осадки в июне способствуют увеличению их популяции.

В ведомстве подчеркивают важность своевременного обращения за медицинской помощью при первых симптомах заболевания. Напомним, ГЛПС передается человеку через вдыхание пыли, содержащей выделения инфицированных грызунов, или при контакте с зараженными предметами.