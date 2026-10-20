За год минимальный продуктовый набор саратовцев подорожал на 459 рублей

В Саратовской области выросла стоимость минимального продуктового набора.

Она составила 6604,36 рубля, сообщает региональное ТУ Росстата.

Год назад, в сентябре 2025-го, этот набор стоил 6144,79 рубля. Таким образом, в сравнении с показателем прошлого года продуктовый набор саратовского бедняка вырос в цене на 459,57 рубля (+7,47%).

При этом в августе нынешнего года минимальный набор еды для саратовцев был дороже на 90 рублей — 6694,07 рубля, а в июле — 6800,19 рубля.

Индекс потребительских цен в сентябре к августу составил в регионе 100,33%, в том числе на продовольственные товары — 100,10%, непродовольственные — 100,03%, а на платные услуги — 101,17%.