В Саратовской области компьютеры «Репка» запустят в серийное производство в марте

Саратовская компания «Интеллект» готовится к серийному выпуску отечественных компьютеров Repka Pi пятого поколения.

Старт производства намечен на март, сообщили в региональном минпроме.

На предприятии налажен полный цикл: от автоматизированного монтажа деталей до финального тестирования устройств. Repka Pi 5 построена на четырехъядерном процессоре и, по заверениям разработчиков, вдвое мощнее британского аналога Raspberry Pi.

Директор фирмы Анатолий Рябов уточнил, что новинка ориентирована на медицину, образование, промышленность и транспорт. Сейчас «Интеллект» выпускает до 100 системных плат еженедельно, которые поставляются в разные регионы страны. В планах — расширение линейки и наращивание объемов.

Напомним, головная компания «РэйнбовСофт» (резидент «Сколково») впервые представила Repka Pi еще в 2022 году.

Ольга Сергеева