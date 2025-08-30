В зоне проведения СВО трагически погиб житель Саратова Виктор Решетников

В ходе специальной военной операции на Украине погиб уроженец Саратова Виктор Решетников. Информацию о его гибели подтвердила администрация города.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин обратился с словами поддержки к родным и близким погибшего. В обращении глава региона отметил, что Виктор Решетников, защищая национальные интересы страны, продемонстрировал высочайшие качества: стойкость, героизм и верность боевому братству.

Мэр Саратова Михаил Исаев также сообщил, что его земляк с неизменной честью и высочайшей самоотверженностью выполнил свой патриотический долг.