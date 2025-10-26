В Саратовской области мотоциклист покалечил пожилого пешехода

В поселке Заволжский (Пугачевский район) 25 октября совершен наезд на пешехода.

Дорожно-транспортное происшествие зарегистрировано в 19:45 на улице Дорожной у дома № 24.

По предварительной информации ГАИ, молодой человек 1997 года рождения, управлявший мотоциклом ИЖ «Юпитер», сбил 65-летнего мужчину. Пострадавшему пенсионеру потребовалась медицинская помощь — его госпитализировали в медицинское учреждение.

В настоящее время сотрудники автоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего инцидента. Проводится проверка по факту ДТП.

Ольга Сергеева