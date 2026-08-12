В зоне СВО геройски погибли двое саратовцев из Балашовского района

В Балашовском районе простились с двумя бойцами, погибшими в ходе СВО.

Администрация Балашовского района сообщила о гибели ещё двух земляков в ходе специальной военной операции — Михаила Кленина и Дмитрия Калашникова.

Михаил Кленин родился 13 декабря 1987 года в посёлке Ветельный. Дмитрий Калашников родился 17 мая 1970 года в Балашове. Другие подробности биографии и обстоятельства гибели бойцов не раскрываются.

Администрация района выразила глубокие соболезнования семьям и близким погибших, отметив, что оба военнослужащих с честью выполнили свой воинский долг.

Ольга Сергеева