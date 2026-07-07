В Саратовской области резко вырос спрос на топливо по ночам

Саратовцы перешли на ночной образ жизни: спрос на бензин после заката резко вырос.

Саратовская область вошла в число регионов, где автомобилисты массово переключились на ночные заправки. Свежие данные представил «Т-банк» на основе собственной онлайн-карты, отслеживающей продажи топлива на 20 тысячах АЗС по всей России.

Согласно исследованию, по сравнению с майскими показателями в июле ночной спрос на бензин заметно вырос в пяти регионах, включая Саратовскую область. Одновременно дневные продажи в нашем регионе упали на 16%. Аналогичная тенденция зафиксирована в Крыму, Ивановской, Тульской и Ульяновской областях.

При этом в Приморском крае, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Томской областях продажи увеличились как днём, так и ночью.

В публикации не уточняется, каким именно образом кредитная организация получила данные о продажах. Однако очевидно, что поведение саратовских водителей изменилось на фоне топливного кризиса, охватившего регион с июня. Перед АЗС по-прежнему выстраиваются длинные очереди, власти ввели ограничения на объёмы отпускаемого топлива, а на рынке появились нелегальные продавцы бензина и солярки.

Ольга Сергеева