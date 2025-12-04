В Саратовской области на поддержку районов выделили из казны еще 7 млрд

На заседании областной Думы губернатор Роман Бусаргин отметил важность эффективной бюджетной политики в муниципалитетах для финансовой стабильности всего региона.

Он подчеркнул, что это позволяет областному бюджету перенаправлять средства на другие приоритетные задачи.

Бусаргин сообщил, что общий объём межбюджетных трансфертов муниципалитетам вырос на 7 млрд рублей и достиг 74,7 млрд, что составляет треть расходов областного бюджета. При этом губернатор привёл в пример Ивантеевский, Калининский, Романовский и Ртищевский районы, где эффективность управления бюджетом повысилась. В то же время в Воскресенском, Ершовском и некоторых других районах результаты остаются низкими.

Губернатор поддержал инициативу депутатов провести в начале следующего года выездные заседания в отстающих муниципалитетах, чтобы помочь им улучшить показатели.

Ольга Сергеева