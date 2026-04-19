В Саратовской области прошли весенние массовые субботники

Более пяти тысяч саратовцев вышли на субботник: как регион наводит порядок.

В Саратовской области набирает обороты месячник по благоустройству, инициированный губернатором Романом Бусаргиным. Очередной массовый субботник прошёл 18 апреля, объединив сотрудников органов власти, предприятий, общественных организаций и обычных жителей. Об этом сообщили в региональном министерстве строительства и ЖКХ.

В Петровске в этот день на уборку вышли около тысячи горожан. В Энгельсе активнее всего приводили в порядок зелёные зоны: местные жители красили дорожные бордюры, белили стволы деревьев, собирали мусор и убирали остатки порубочных остатков.

Самой многочисленной стала уборка в областном центре — там к акции присоединились более пяти тысяч человек. В помощь им было задействовано порядка 140 единиц специализированной техники. Субботники продолжаются, работы по наведению чистоты в городах и районах области идут по графику.

Ольга Сергеева